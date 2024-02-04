Стали известны подробности о взрыве в Афинах

Бомба, сработавшая возле здания Министерства труда Греции в центре Афин, содержала несколько килограммов взрывчатого вещества. Подробности стали известны греческому телеканалу Open TV.

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По данным канала, бомба содержала от трех до пяти килограммов взрывчатого вещества. Уточняется, что взрыв был настолько мощным, что в здании министерства, а также в расположенных рядом с ним домах выбило окна.

Взрыв в Афинах прогремел 3 февраля. Бомба сработала рядом со зданием Министерства труда Греции на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу. Уточнялось, что злоумышленники предупредили о предстоящем взрыве, после чего центр города оцепила полиция. В результате происшествия пострадавших нет.