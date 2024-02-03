В МИД Республики Корея поспорили с Захаровой о ситуации на полуострове

Министерство иностранных дел Республики Корея утверждает, что слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове не соответствуют действительности. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление ведомства.

"Эти слова игнорируют очевидную и объективную реальность, что угрожающая риторика Северной Кореи и продолжающиеся военные провокации повышают напряженность на Корейском полуострове и в регионе", - считают в Сеуле.

В южнокорейском МИД также не согласились с термином "специальная военная операция" в отношении ситуации на Украине, назвав его использование попыткой якобы "ввести мировое сообщество в заблуждение".