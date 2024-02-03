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В МИД Республики Корея не согласились со словами Захаровой о ситуации на полуострове

Министерство иностранных дел Республики Корея утверждает, что слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове не соответствуют действительности. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление ведомства.

В МИД Республики Корея поспорили с Захаровой о ситуации на полуострове
© ТАСС

"Эти слова игнорируют очевидную и объективную реальность, что угрожающая риторика Северной Кореи и продолжающиеся военные провокации повышают напряженность на Корейском полуострове и в регионе", - считают в Сеуле.

В южнокорейском МИД также не согласились с термином "специальная военная операция" в отношении ситуации на Украине, назвав его использование попыткой якобы "ввести мировое сообщество в заблуждение".

1 февраля Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Пхеньяна. По ее словам, главная причина роста напряженности на полуострове - "нахрапистая политика США и их союзников". Дипломат назвала тенденциозным заявление президента о том, что КНДР - единственная в мире страна, которая законодательно закрепила за собой право на превентивный ядерный удар.

Захарова прокомментировала рост напряженности на Корейском полуострове

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