Politico: Байден нецензурно высказался в адрес Трампа из-за шуток про Пелоси

Американский президент Джо Байден неоднократно высказывался против бывшего главы государства Дональда Трампа в негативном ключе. Текущий лидер не стесняется в выражениях, некоторые из которых звучат нецензурно. Особенно Байдена возмущают шутки его предшественника на тему избиения мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Пола. Как пишет Politico, после одной из них американский лидер назвал Трампа «чертовым засранцем».

«Президент Джо Байден в беседе со своими друзьями и помощниками описывал Дональда Трампа как „больного придурка“, который наслаждается чужими несчастьями. <…> По словам одного из собеседников президента, Байден недавно сказал о Трампе, что тот является „чертовым засранцем“. <…> Президент использовал это нецензурное описание. <…> Особенно Байдена раздражают шутки по поводу нападения на Пола Пелоси», — передают журналисты, ссылаясь на источники из окружения Байдена.

Авторы материала отправили запрос в администрацию президента с целью подтверждения информации, но в Белом доме воздержались от комментариев.

В 2022 году неизвестный радикал ворвался в дом спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. Саму ее он не нашел, но встретил супруга женщины и напал на того с молотком. После произошедшего Трамп на своих мероприятиях неоднократно шутил по поводу этой ситуации.

«Мы дадим отпор сумасшедшей Нэнси Пелоси, которая разрушила Сан-Франциско — как поживает ее муж, кто-нибудь знает?» — высказывался Дональд Трамп перед своими сторонниками.