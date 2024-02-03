В Канаде обнародовали доклад о причинах эмиграции в эту страну бывших нацистов

В Канаде обнародовали доклад историка Алти Родала, который в середине 1980-х расследовал иммиграцию бывших нацистов в Канаду. 600-страничный документ опубликован государственным архивом Канады, сообщает РИА Новости.

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В докладе рассказывается об усилиях лоббистов по одобрению иммиграции в Канаду около 8 тысяч бывших военнослужащих дивизии СС «Галичина», а также более 20 тысяч украинцев, находившихся в немецких трудовых лагерях.

Чтобы обеспечить положительное решение по бывшим нацистам, их могли выдавать за заключенных, так как до 1950-х годов добиться разрешения на въезд в Канаду эсэсовцев не получалось из-за обвинений в их соучастии в совершении военных преступлений.

Однако позже взгляды на этот счет изменились. «Чиновники пришли к выводу, что бывшие бойцы дивизии «Галичина» смогут примкнуть к антикоммунистическим украинским националистам», — говорится в публикации.

В итоге к лету 1950 года канадские власти пришли к выводу о том, что «проживающие в Великобритании украинцы будут приняты в Канаду, несмотря на службу в немецкой армии», но после специальной проверки.

Вопрос обсуждался в канадском парламенте с учетом дальнейшей перспективы. Представители правительства заверили парламентариев, что из детей бывших нацистов могут вырасти достойные члены канадского общества. При рассмотрении документов об иммиграции решили применять обычные правила.

22 сентября в ходе визита в Канаду президента Украины Зеленского в парламент страны был приглашен 98-летний украинский эмигрант Ярослав Гунько.

После того, как выяснилось что во время Второй Мировой войны он служил в рядах дивизии Ваффен СС «Галичина» разгорелся международный скандал. Спикер парламента Энтони Рота подал в отставку.

7 декабря Генпрокуратура РФ попросила Канаду выдать бывшего украинского эсэсовца Гунько.