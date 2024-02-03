Нацконгресс Аргентины утвердил "шоковый" сводный закон Милея

Палата депутатов Национального конгресса Аргентины утвердила сводный законопроект, предложенный президентом страны Хавьером Милеем в качестве радикальной меры для выведения страны из экономического кризиса.

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Закон получил одобрение большинства депутатов после 30 часов парламентских дебатов, продолжавшихся три дня (144 депутата "за", 109 - "против" - прим. "РГ"). Для получения необходимого количества голосов Милею пришлось отказаться от нескольких ключевых статей своего проекта. Следующий этап - получить одобрение со стороны Сената, который должен рассмотреть законопроект до 15 февраля.

Среди наиболее важных положений, от которых власть была вынуждена отказаться под давлением оппозиции, губернаторов и общественности, стал блок реформ фискальной политики. Но одной из наиболее обсуждаемых тем стал план приватизации государственных активов. Правительству пришлось серьезным образом пересмотреть список из 40 компаний которые должны были быть проданы в частные руки.

В частности, нефтегазовая компания YPF, производитель космических аппаратов Arsat, отвечающая за администрирование атомных электростанций Nucleoeléctrica и банк Banco Nación, теперь не могут быть приватизированы на 100 процентов. Часть госсобственности решено перевести в категорию совместных предприятий. Вместе с тем 27 компаний, среди которых государственные СМИ, Аргентинские авиалинии, Почта Аргентины и Аргентинские железные дороги, все же будут приватизированы. Кроме того, правительство согласилось с предложением депутатов о поэтапной приватизации и создании двухпалатной комиссии в Нацконгрессе по мониторингу этих процессов.

Милей также не смог провести широкую избирательную реформу, которая включала в себя создание одномандатных округов, ликвидацию праймериз и изменение порядка формирования Палаты депутатов. В итоге, эти реформы будут обсуждаться на ординарных сессиях в обычном порядке в марте этого года. Также из закона изъяли противоречивую статью, согласно которой граждане должны были бы оформлять специальный запрос на получение разрешение от властей на проведение демонстрации.

Кроме того, согласно этой статье под определение демонстрации подпадало "намеренное и временное собрание трех и более человек в любом общественном месте". Эта статья стала поводом для шуток в местных соцсетях, поскольку если бы ее утвердили, то обычный поход семьи в ресторан или компании друзей в бар можно было бы квалифицировать как протестную акцию