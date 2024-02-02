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Названа причина визита Нуланд в Киев

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила Киев в срочном порядке из-за обострения конфликта между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом у себя на YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Названа причина визита Нуланд в Киев
© globallookpress.com

По его мнению, Нуланд решила без предупреждения и в срочном порядке отравится в Киев, поскольку посчитала ситуацию на Украине «критической». Меркурис считает, что главной темой ее визита стало увольнение Залужного, которое должно было быть «согласованно с США».

На этом фоне эксперт выразил уверенность, что в скором времени Киев опубликует окончательный приказ об увольнении главнокомандующего ВСУ.

Также Меркурис оценил влияние этой ситуации на Зеленского. По его словам, из-за нее его положение оказалось на волоске и если он не решит ее в течение нескольких дней, то потеряет авторитет.

Напомним, что о визите Нуланд в Киев стало известно 31 января. Посол США на Украине Бриджит Бринк заявляла, что поездка была запланирована, но позже выяснилось, что она стала неожиданностью для Киева.

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