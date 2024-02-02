Названа причина визита Нуланд в Киев

По его мнению, Нуланд решила без предупреждения и в срочном порядке отравится в Киев, поскольку посчитала ситуацию на Украине «критической». Меркурис считает, что главной темой ее визита стало увольнение Залужного, которое должно было быть «согласованно с США».

На этом фоне эксперт выразил уверенность, что в скором времени Киев опубликует окончательный приказ об увольнении главнокомандующего ВСУ.

Также Меркурис оценил влияние этой ситуации на Зеленского. По его словам, из-за нее его положение оказалось на волоске и если он не решит ее в течение нескольких дней, то потеряет авторитет.