Умер актер из «Хищника» и «Рокки» Карл Уэзерс

«Мы глубоко опечалены сообщением о кончине Карла Уэзерса. Он мирно умер во сне в четверг, 1 февраля 2024 года. <...> Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил признание во всем мире и среди поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом», — сказано в заявлении семьи Уэзерса.