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Умер актер из «Хищника» и «Рокки» Карл Уэзерс

В возрасте 76 лет умер американский актер Карл Уэзерс, известный по ролям в фильме «Хищник» и серии фильмов «Рокки». Об этом сообщает Deadline.

Умер актер из «Хищника» и «Рокки» Карл Уэзерс
© Кадр из фильма "Хищник"

Отмечается, что актер умер еще 1 февраля. За свою 50-летнюю кинокарьеру Уэзерс сыграл более чем в 75 фильмах и телешоу.

«Мы глубоко опечалены сообщением о кончине Карла Уэзерса. Он мирно умер во сне в четверг, 1 февраля 2024 года. <...> Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил признание во всем мире и среди поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом», — сказано в заявлении семьи Уэзерса.

Ранее в Ульяновске умер заслуженный артист России Иван Шилов.

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