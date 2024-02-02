В США оценили последствия конфискации российских активов

Конфискация российских активов является плохой идеей, поскольку обнажит лицемерие Запада и поставит под угрозу «международный порядок, основанный на правилах». Об этом пишет The American Conservative.

В издании указали, что хоть США и Европа продолжают поддерживать Киев, но из-за растущего недовольства граждан и оппозиции они вынуждены искать альтернативные источники финансовой помощи Украине, которые включают в себя и замороженные российские активы. Однако использовать их просто по желанию нельзя, поскольку это является незаконным, поэтому на Западе активно ищут способы, которые позволят обойти его. В частности, владеющая большей частью средств Бельгия предлагает пустить их «на покупку военной техники, гумпомощь и восстановление Украины».

«Некоторые западные чиновники не хотят останавливаться на помощи Киеву. Американский банкир Роберт Зеллик предложил "отложить часть активов РФ для оказания помощи развивающимся странам, которые пострадали от повышения цен на продовольствие и энергоносители, а также на претензии компаний, пострадавших от российских репрессий". Почему бы также не использовать эти деньги для решения международного долгового кризиса, возмещения правительствам расходов на COVID-19, создания всеобщего глобального здравоохранения и отправки пилотируемой миссии на Марс?» — говорится в тексте.

Но, несмотря на всю привлекательность этого шага, он является плохой идеей, считают в издании. И, в первую очередь, потому что он обнажит лицемерие Запада, который часто твердит о «международном порядке, основанном на правилах», но сам его не соблюдает. Более того, если следовать логике США и их союзников в вопросе конфискации активов РФ, то аналогичные действия должны были быть предприняты и в отношении Вашингтона во время войны в Ираке, указали в издании.

«Это создаст прецедент, о котором Запад в будущем может пожалеть. Конфискация активов без разрешения суда будет означать, что в США нет верховенства права и защиты частной собственности. Использование Вашингтоном финансового оружия уже заставило многие иностранные правительства, в том числе в Европе, искать способы оградить свою экономику от американских санкций. Ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности в таких условиях», — подчеркнули в American Conservative.