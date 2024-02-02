Названы причины протестов фермеров в Европе

«В Польше, Венгрии и Словакии достаточно давно уже блокируется граница с Украиной, перекрывается проезд для украинских фур, которые перевозят аграрную и сельскохозяйственную продукцию. Связано это с тем, что у Украины есть договор об ассоциации и партнерстве с ЕС, по которому Украина могла беспошлинно ввозить на территорию ЕС по квотам определенные товары — пшеницу, подсолнечник, кукурузу и тому подобное. Но когда начался конфликт с Россией, ЕС эти квоты убрал. До сего дня квот не было, Украина могла ввозить столько зерна, столько сырья, сколько она была способна на экспорт отправить», — объяснил политолог.