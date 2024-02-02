Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе высказался о диалоге с Россией

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе направил в парламент политическую программу, согласно которой грузинские власти планируют продолжать мирное урегулирование отношений с Россией.

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В документе говорится, что параллельно европейской интеграции страны главной задачей Грузии остаётся «восстановление территориальной целостности Грузии мирным путём и укрепление суверенитета страны».

«Власти Грузии продолжат проводить политику по мирному урегулированию грузино-российского конфликта», — цитирует программу ТАСС.

Ранее Ираклий Гарибашвили объявил, что уходит в отставку с поста грузинского премьера, он займёт пост председателя правящей партии «Грузинская мечта». Как ожидается, лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе заменит Гарибашвили на посту премьера.