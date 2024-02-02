Global Times: НАТО готовится к началу третьей мировой войны
Запланированные на весну 2024 года учения НАТО Steadfast Defender могут стать началом прологом к третьей мировой войне, пишет Global Times.
"Под прикрытием продолжающихся учений, официальные лица и политики почти беззаботно говорят о третьей мировой войне, - отмечают авторы материала. - НАТО не просто играет в войну, а уже готовится к ней, и, возможно, даже может ее спровоцировать".
Издание указывает, что грядущие маневры не так безобидны, как заявляют в руководстве альянса.
"Для НАТО крайне важно учитывать риски просчета и последующей эскалации, чтобы не допустить случайного переплетения имитационных учений с реальным театром военных действий по соседству, о чем даже думать страшно", - резюмируют авторы статьи.
Ранее в российском МИД отмечали, что учения НАТО Steadfast Defender пройдут рядом с российскими границами.