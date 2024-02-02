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ХАМАС попросило Россию стать гарантом при обмене пленными с Израилем

Радикальное палестинское движение ХАМАС попросило Россию стать гарантом при обмене пленными с Израилем. Об этом РИА Новости заявил член политбюро движения.

ХАМАС обратился к России с просьбой
© globallookpress.com

Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что Россия может содействовать освобождению израильских заложников.

Представители ХАМАС встретились с замглавы МИД России

По ее словам, у Москвы есть влияние и возможность приложить усилия к переговорам об освобождении и успешно выполнить эту задачу.

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