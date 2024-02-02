Пока вы не уснули: Путин о новейшем вооружении России и подготовка Украины к атаке Ил-76 с пленными
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Путин сравнил новейшее вооружение России и оружие НАТО
Новейшее вооружение России явно превосходит вооружение НАТО, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы».
Стало известно о подготовке Украины к атаке российского Ил-76 с пленными
Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее готовили атаку на военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны России, который вез военнопленных.
Корейская компания подала в суд на автозавод «Москвич»
Южнокорейский производитель пресс-форм Silla Engineering подал в суд на автозавод «Москвич». Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», компания хочет взыскать с российского производителя около 1,9 млрд корейских вон (около 128 млн рублей).
Названо самое серьезное разногласие между Зеленским и Залужным
Киеву нужно мобилизовать около 500 тысяч человек, чтобы получить преимущество на фронте. Такой призыв главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного стал серьезным разногласием с Владимиром Зеленским, пишет The Washington Post.
Один из ключевых авторов санкций США против РФ покинет свой пост
Агентство Bloomberg узнало об уходе в отставку помощника министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. Об этом ему сообщили осведомленные источники.
Из App Store исчезло приложение банка «Ак Барс»
В пятницу, 2 февраля, из магазина приложений Apple пропало приложение банка «Ак Барс». Как сообщили в Telegram-канале банка, приложение временно недоступно. В банке подчеркнули, что для уже установленных приложений необходимо отключить автовыгрузку и автообновление.
У Валиевой есть шанс выступить на Олимпиаде
Спортивный арбитражный суд дал возможность российской фигуристке Камиле Валиевой выступить на предстоящей Олимпиаде, несмотря на дисквалификацию из-за допингового скандала. Об этом рассказала руководитель спортивной практики «Клевер консалт», юрист Анна Анцелиович.
Назван самый дорогой бренд в мире
Цена бренда Apple продемонстрировала рост за год на 74%, до $516,6 млрд. Это сделало марку самой дорогой в мире, следует из результатов ежегодного исследования Brand Finance Global 500. В отчете говорится, что бренду Apple удалось сохранить свою позицию доминирующего игрока на рынке смартфонов премиум-класса с долей 71%. На второй строчке расположился бренд Microsoft с ростом почти в 78% (цена увеличилась до $340,4 млрд), на третьей — Google (+18,5%, до $333,4 млрд).
Данилко заявил о «русском следе» в запрете на въезд в ОАЭ
Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, подтвердил, что ему запрещен въезд в Объединенные Арабские Эмираты, и обвинил в этом Россию, пишет Telegram-канал RT. По мнению исполнителя, случившееся с ним в ОАЭ — личная месть.
В России с помощью ИИ создали новый антифриз
В пресс-службе компании из Калужской области Sintec Lubricants (входит в Sintec Group) и группы «Соллерс» сообщили о применении искусственного интеллекта при разработке охлаждающей жидкости. Новый продукт предназначен для использования в процессе гарантийного и сервисного обслуживания коммерческих автомобилей, передает ТАСС.