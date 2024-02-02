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Путин сравнил новейшее вооружение России и оружие НАТО

Новейшее вооружение России явно превосходит вооружение НАТО, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы».

Стало известно о подготовке Украины к атаке российского Ил-76 с пленными

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее готовили атаку на военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны России, который вез военнопленных.

Корейская компания подала в суд на автозавод «Москвич»

Южнокорейский производитель пресс-форм Silla Engineering подал в суд на автозавод «Москвич». Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», компания хочет взыскать с российского производителя около 1,9 млрд корейских вон (около 128 млн рублей).

Названо самое серьезное разногласие между Зеленским и Залужным

Киеву нужно мобилизовать около 500 тысяч человек, чтобы получить преимущество на фронте. Такой призыв главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного стал серьезным разногласием с Владимиром Зеленским, пишет The Washington Post.

Один из ключевых авторов санкций США против РФ покинет свой пост

Агентство Bloomberg узнало об уходе в отставку помощника министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. Об этом ему сообщили осведомленные источники.

Из App Store исчезло приложение банка «Ак Барс»

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В пятницу, 2 февраля, из магазина приложений Apple пропало приложение банка «Ак Барс». Как сообщили в Telegram-канале банка, приложение временно недоступно. В банке подчеркнули, что для уже установленных приложений необходимо отключить автовыгрузку и автообновление.

У Валиевой есть шанс выступить на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд дал возможность российской фигуристке Камиле Валиевой выступить на предстоящей Олимпиаде, несмотря на дисквалификацию из-за допингового скандала. Об этом рассказала руководитель спортивной практики «Клевер консалт», юрист Анна Анцелиович.

Назван самый дорогой бренд в мире

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Цена бренда Apple продемонстрировала рост за год на 74%, до $516,6 млрд. Это сделало марку самой дорогой в мире, следует из результатов ежегодного исследования Brand Finance Global 500. В отчете говорится, что бренду Apple удалось сохранить свою позицию доминирующего игрока на рынке смартфонов премиум-класса с долей 71%. На второй строчке расположился бренд Microsoft с ростом почти в 78% (цена увеличилась до $340,4 млрд), на третьей — Google (+18,5%, до $333,4 млрд).

Данилко заявил о «русском следе» в запрете на въезд в ОАЭ

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, подтвердил, что ему запрещен въезд в Объединенные Арабские Эмираты, и обвинил в этом Россию, пишет Telegram-канал RT. По мнению исполнителя, случившееся с ним в ОАЭ — личная месть.

В России с помощью ИИ создали новый антифриз