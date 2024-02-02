Вучич запросил срочное заседание Совбеза ООН

Президент Сербии Александр Вучич запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН по вопросу Косова и написал письма лидерам стран ЕС и всемирной организации.

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Ранее силовики Косова вторглись в органы самоуправления и учреждения косовских сербов муниципалитета Печ в поселке Гораждевац, общин Исток в селе Осояне и Клина в селе Видане на юго-западе края.

«Я завершил написание писем, которые имеют почти идентичную структуру, что касается событий в КиМ... Их получат все представители стран-членов ЕС и представители структур ЕС... и всех стран-членов Совбеза ООН», — цитирует Вучича РИА Новости.

Сербский лидер отметил, что это «самое длинное и грустное письмо» со времён его становления президентом. По его словам, в письмах перечислены действия Приштины по эскалации в регионе за последние 2,5 года и просьба о созыве заседания Совбеза ООН.

«Республика Сербия подает заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что знаем, что это ещё не конец», — добавил Вучич.

11 января Госдепартамент США одобрил возможную продажу частично признанной республике Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму $75 млн.

Ранее глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что сербская армия подготовила адекватный ответ на милитаризацию частично признанной республики Косово.