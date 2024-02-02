На Украине на обустройство бомбоубежищ в 2024 году потратят $66,5 млн

Около $66,5 млн планируется потратить на обустройство бомбоубежищ на Украине в 2024 году.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил заместитель министра финансов страны Роман Ермоличев.

Отмечается, что это на 66% больше, чем в прошлом году.

«Ожидаем, что Министерство образования и науки совместно с органами местного самоуправления проанализируют причины неиспользования средств в 2023 году, усилит контроль и обеспечит их эффективное, целевое использование в текущем году», — приводит слова Ермоличева украинский кабмин.