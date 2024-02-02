Клопы выгнали чиновников из государственных офисов в Лондоне
В одном из правительственных зданий в Лондоне были обнаружены постельные клопы, после чего власти решили обработать все государственные офисы в деловом районе Кэнэри-Уорф. Об этом сообщает Mirror.
В число учреждений, расположенных в офисном блоке с клопами, входят Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) и Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции (MHRA).
Людей, работающих в здании, предупредили, что постельные клопы могут прятаться на каркасах кроватей, в матрасах, одежде, мебели, за картинами и под обоями.
По данным газеты, на рабочих местах чиновников начали проводить дезинсекцию в нерабочее время. Поскольку клопы могут мигрировать по зданию, в качестве меры предосторожности к их поиску привлекли специально обученную собаку.
Лондонские власти опасаются, что постельные клопы могут распространиться по столице после вспышки в Париже. Парижане сообщали о клопах в кинотеатрах, высокоскоростных поездах TGV, парижском метро и зоне ожидания в аэропорту Руасси – Шарль де Голль. Но не все эти случаи подтвердились.