Клопы выгнали чиновников из государственных офисов в Лондоне

В одном из правительственных зданий в Лондоне были обнаружены постельные клопы, после чего власти решили обработать все государственные офисы в деловом районе Кэнэри-Уорф. Об этом сообщает Mirror.

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В число учреждений, расположенных в офисном блоке с клопами, входят Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) и Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции (MHRA).

Людей, работающих в здании, предупредили, что постельные клопы могут прятаться на каркасах кроватей, в матрасах, одежде, мебели, за картинами и под обоями.

По данным газеты, на рабочих местах чиновников начали проводить дезинсекцию в нерабочее время. Поскольку клопы могут мигрировать по зданию, в качестве меры предосторожности к их поиску привлекли специально обученную собаку.