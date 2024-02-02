Украина пригрозила немецкому телеканалу из-за репортажа из Мариуполя

Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа о Мариуполе, где рассказывается о восстановлении города и радующихся возвращению России местных жителях.

Николенко заявил, что немецкий канал должен предоставить официальные объяснения и пригрозил последствиями для его дальнейшей работы, передает РИА «Новости».

«Искажение реальности – это не журналистика», – написал спикер украинского МИД в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Он подчеркнул, что визит главы московского бюро ZDF без согласования с Киевом нарушает украинское законодательство.

Немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF указал, что восстановление Мариуполя идет полным ходом, и жители города рады приходу России.