Украина пригрозила немецкому телеканалу из-за репортажа из Мариуполя
Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа о Мариуполе, где рассказывается о восстановлении города и радующихся возвращению России местных жителях.
Николенко заявил, что немецкий канал должен предоставить официальные объяснения и пригрозил последствиями для его дальнейшей работы, передает РИА «Новости».
«Искажение реальности – это не журналистика», – написал спикер украинского МИД в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Он подчеркнул, что визит главы московского бюро ZDF без согласования с Киевом нарушает украинское законодательство.
Немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF указал, что восстановление Мариуполя идет полным ходом, и жители города рады приходу России.
Ранее металлургический завод имени Ильича начал производство в Мариуполе. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что в целом план по восстановлению Мариуполя выполняется.