«АиФ»: в СНГ боятся «цветной революции»

«Аргументы и факты»: в СНГ боятся «цветной революции»
Обозреватель газеты «Аргументы и факты» Георгий Зотов отправился в командировку в Узбекистан и пришел к выводу, что жители страны опасаются «цветной революции». По их мнению, нынешнему правительству не удалось бы подавить восстание.
Банкир Аяз Суалихов заявил газете, что нынешняя власть Узбекистана мягка.
«Это покойный президент [Ислам] Каримов мог подогнать броневики с пулеметами и за один день подавить восстание исламистов в Андижане: он не церемонился. Случись масштабные выступления сторонников радикального ислама сейчас, не уверен, что у нас на такое пойдут», — считает Суалихов.
Преподаватель университета Фарух Кабиров заявил «АиФ», что России стоит уделять больше внимания республикам Средней Азии.
«Соседние государства показали, что ситуация может взорваться очень легко, в любой момент. Нынешнюю власть теперь не боятся, как режим Каримова, — в этом проблема», — подчеркнул он.
По мнению бизнесмена из Ташкента Валерия Сухомлинова, западные страны могут «поспособствовать бунтам, демонстрациям, беспорядкам». Он добавил, что сейчас в Узбекистане живет много россиян. Если в стране начнется хаос, они «окажутся в заложниках революции».
«России не следует расслабляться, я говорю это как этнический русский из Узбекистана. Спокойствие в Средней Азии обманчиво», — подчеркнул бизнесмен.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что западные страны оказывают финансовую поддержку неправительственным организациям, которые занимаются подготовкой революций на Южном Кавказе.
Лавров подчеркивал, что эти организации публично отстаивают интересы Запада и пытаются дискредитировать действия России.