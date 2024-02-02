«АиФ»: в СНГ боятся «цветной революции»

«Это покойный президент [Ислам] Каримов мог подогнать броневики с пулеметами и за один день подавить восстание исламистов в Андижане: он не церемонился. Случись масштабные выступления сторонников радикального ислама сейчас, не уверен, что у нас на такое пойдут», — считает Суалихов.