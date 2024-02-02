В ВОЗ заявили, что никто в секторе Газа не застрахован от голода
Никто не застрахован от голода в секторе Газа, где уровень острой нехватки продовольствия является беспрецедентным в новейшей истории. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), призвав снять препятствия на пути доставки помощи в палестинский анклав.
"ВОЗ крайне обеспокоена проблемой неполноценного питания", - отметила организация, подчеркнув, что "уровень острой нехватки продовольствия в секторе Газа является беспрецедентным в новейшей истории, никто не застрахован от голода".
Согласно имеющимся в ВОЗ сведениям, "более полумиллиона человек - четверть населения - сталкиваются с тем, что эксперты классифицируют как катастрофические условия голода".
"Поскольку сектор Газа приближается к голоду и риск заболеваний растет, ООН призывает к снятию барьеров и ограничений на доставку помощи в сектор Газа и внутри него, а также к возобновлению ввоза основных товаров частных производителей", - констатировали в организации.
Сотрудники ВОЗ сообщили об активизации военных действий в районе Хан-Юниса и о том, что "тысячи людей направляются в сторону Рафаха".
"Люди выглядят заметно слабыми и худыми из-за недостатка питания. Все, с кем мы говорим, голодны. Люди ищут еду и безопасность - и то, и другое найти практически невозможно", - говорится в сообщении.