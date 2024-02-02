Ермак провел разговор с советником Байдена

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел разговор с советником президента США Джо Байдена Джейком Салливаном. Об итогах общения он рассказал в Telegram.

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Ермак доложил, что встреча с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд прошла успешно. Также они обсудили ситуацию на фронте и актуальные потребности украинской армии.

Салливан поздравил Украину с решением лидеров Евросоюза о выделении помощи в размере 50 миллиардов евро. Он добавил, что администрация Байдена ведет диалог с членами Конгресса для согласования вопроса о предоставлении Киеву финансирования.