Киеву нужно мобилизовать около 500 тысяч человек, чтобы получить преимущество на фронте. Такой призыв главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного стал серьезным разногласием с Владимиром Зеленским, пишет The Washington Post. Lenta.ru

Однако Зеленский отверг это предложение, так как у Украины нет возможности платить зарплату новобранцам без повышения налогов. Российская газета