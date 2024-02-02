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Израиль ответил на вопрос о ВНЖ участников «Би-2»

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин ответила на вопрос о виде на жительство (ВНЖ) депортированных в страну участников рок-группы «Би-2». Ее слова приводит ТАСС.

Израиль ответил на вопрос о ВНЖ участников «Би-2»
© Lenta.ru

Гальперин подчеркнула, что ситуация с ВНЖ музыкантов будет решаться в общем порядке.

«Те, кто являются израильтянами, они израильтяне. Те, кто нет, то нет», — пояснила представитель дипведомства.

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Посол также отметила, что указанный вопрос не может решаться в индивидуальном порядке.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац рассказал о встрече с депортированными в страну из Таиланда после задержания музыкантами группы «Би-2». Известно, что некоторые из них имеют израильское гражданство.

В МИД России заявили, что участники «Би-2» отказались от общения с российскими консулами в Таиланде.

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