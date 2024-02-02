Основатель Google купил частный остров в Пуэрто-Рико

Сооснователь Google Ларри Пейдж в 2018 году тайно приобрел частный остров Кайо-Норте в Пуэрто-Рико за $32 млн. Об этом свидетельствуют документы, изученные Business Insider.

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Пейдж купил остров через компанию с ограниченной ответственностью US Virgin Island Properties, которую ранее идентифицировали как принадлежащую миллиардеру. Пейдж и его жена Люсинда Саутворт являются доверенными лицами и фактическими владельцами этой компании.

Покупка Кайо-Норте включала большую часть острова за $28,7 млн и меньшую часть за $3,4 млн. Общая сумма сделки составила чуть более $32 млн.

В документах реестра недвижимости Пуэрто-Рико упоминается, что продажу удостоверила Кристина Росадо от имени компании Assumption LLC. Эта компания управляет активами семейного офиса Пейджа.

Теперь у основателя Google как минимум пять частных островов в Карибском бассейне и Южной Пацифике. Неизвестно, есть ли еще. Пейдж и его представители не ответили на запросы Business Insider.

Кайо-Норте расположен примерно в 20 морских милях к востоку от Пуэрто-Рико. Он известен белыми песчаными пляжами, коралловыми рифами и колонией морских черепах. Ранее остров принадлежал местному застройщику Дэну Шелли и семье Падрон.