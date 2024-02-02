Финский музей объяснил изменение национальности Репина

Финский художественный музей «Атенеум» принял решение считать художника Илью Репина украинцем, опираясь на церковный документ о месте рождения его родителей. Об этом заявила РИА Новости директор по связям с общественностью Анна Кари.

По данным финских СМИ, изменить национальность русского художника Ильи Репина, который родился в городе Чугуев Харьковской губернии Российской империи, от музея потребовали украинские активисты.

Анна Кари пояснила, что вопрос национальности Репина был поднят «в связи с организацией выставки «Вопрос времени» весной 2023 года».

«В результате рассмотрения мы решили исправить информацию о национальности Репина с русской на украинскую. В качестве источника мы использовали церковный документ, из которого следовало, что отец и дед Репина родились на территории современной Украины», - пояснила она.

Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке начал называть русского художника Архипа Куинджи украинским. В частности, в описании к картине «Красный закат» на сайте музея было указано, что Днепр, река текущая к Черному морю через три страны, - один из любимых сюжетов Куинджи. Художник родился на побережье в Мариуполе, когда этот город входил в состав Российской империи, подчеркнули в музее.