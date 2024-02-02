Финский музей объяснил изменение национальности Репина
Финский художественный музей «Атенеум» принял решение считать художника Илью Репина украинцем, опираясь на церковный документ о месте рождения его родителей. Об этом заявила РИА Новости директор по связям с общественностью Анна Кари.
По данным финских СМИ, изменить национальность русского художника Ильи Репина, который родился в городе Чугуев Харьковской губернии Российской империи, от музея потребовали украинские активисты.
Анна Кари пояснила, что вопрос национальности Репина был поднят «в связи с организацией выставки «Вопрос времени» весной 2023 года».
«В результате рассмотрения мы решили исправить информацию о национальности Репина с русской на украинскую. В качестве источника мы использовали церковный документ, из которого следовало, что отец и дед Репина родились на территории современной Украины», - пояснила она.
Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке начал называть русского художника Архипа Куинджи украинским. В частности, в описании к картине «Красный закат» на сайте музея было указано, что Днепр, река текущая к Черному морю через три страны, - один из любимых сюжетов Куинджи. Художник родился на побережье в Мариуполе, когда этот город входил в состав Российской империи, подчеркнули в музее.
При этом автор издания The American Conservative Кэти Седжвик обратила внимание на то, что Киев уже претендует на придание «украинскости» американскому художнику Энди Уорхоллу. Такая же ситуация, по ее словам, сложилась и с Архипом Куинджи который прямо заявлял: «Я – русский».