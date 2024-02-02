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Боррель раскрыл, как ЕС планирует провести миссию в Красном море

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что военно-морская миссия стран Евросоюза по защите судов на юге Красного моря от ударов со стороны йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) будет оборонительной. Слова Борреля приводит американская газета Politico.

Боррель раскрыл, как ЕС планирует провести миссию в Красном море
© Газета.Ru

"Наша цель – не проводить какое-либо нападение, а просто защищаться", - подчеркнул Боррель.

По его словам, при этом ЕС не планирует проводить какие-либо операции на суше.

До этого Жозеп Боррель назвал возможную дату начала военно-морской миссии ЕС в Красном море. По его словам, миссия альянса может начаться 17 февраля. Среди задач миссии называются конвоирование судов, перехват беспилотников и ракет хуситов.

До этого газета Financial Times писала, что Франция, ФРГ и Италия призвали другие страны Европейского союза (ЕС) рассмотреть возможность участия в миссии в Красном море и внести свой вклад в обеспечение безопасности судоходства. При этом они предложили использовать уже действующую на Ближнем Востоке миссию.

В заявлении трех стран отмечается, что миссия может быть запущена в соответствии с 44 статьей договора ЕС, которая разрешает группе стран поручить выполнение какого-либо задания другим странам объединения.

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