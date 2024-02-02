СМИ: Польша попробует оживить Веймарский треугольник

Премьер-министр Польши Дональд Туск в феврале посетит Берлин и Париж, чтобы оживить Веймарский треугольник, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

В публикации говорится, что Туск сначала поедет в Париж, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном для обсуждения оборонных контрактов и строительства в Польше АЭС, а затем посетит Берлин.

Газета пишет, что эти визиты должны привести к возрождению Веймарского треугольника, объединяющего три страны.

Дональд Туск официально стал новым премьер-министром Польши в середине декабря 2023 года.

Первой страной, которую он посетил после вступления в должность, стала Украина.