В Израиле призвали перестать объяснять операцию в Газе недопущением Холокоста

В Израиле от правительства потребовали перестать объяснять военную операцию в секторе Газа тем, что нельзя допустить повторения Холокоста. Как сообщает Politico, вместо этого ряд экс-чиновников и жертвы Холокоста призывают израильские власти сконцентрироваться на освобождении заложников, которые все еще находятся в плену у палестинского движения ХАМАС.

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Например, министр по делам диаспоры и вопросам социального равенства Израиля Амихай Шикли заявлял, что против еврейского народа идет война — он подчеркивал, что это не его мнение, а факт. Министр экономики Нир Баркат также указывал на связь с событиями прошлого века.

«Мы помним, что случилось с шестью миллионами евреев, и мы не позволим этому повториться», — сказал он.

Схожее мнение высказывал и экс-премьер Нафтали Беннет. Он объяснял, что у Израиля не остается иного выбора, кроме как уничтожить ХАМАС.

При этом некоторые жертвы Холокоста и бывшие израильские чиновники не разделяют эту точку зрения. Они требуют от правительства приложить больше усилий для освобождения пленных. Так, прошедшая концлагерь Освенцим Рейчел Леви Бем подчеркивала, что главным в ситуации является благополучие заложников. Бывший премьер Эхуд Барак также критиковал власти, подчеркивая, что ставить военную кампанию выше жизней заложников «морально немыслимо».