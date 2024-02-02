SNN: советник КСИР погиб при атаке Израиля на объекты в пригороде Дамаска

Ранее в Минобороны Сирии заявили, что израильские войска нанесли удар по объектам к югу от сирийской столицы Дамаска .

В свою очередь, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединённые Штаты уже в эти выходные могут начать наносить ответные удары по целям на территории Ирака и Сирии в ответ на атаку на американских военных на Ближнем Востоке.