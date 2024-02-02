Названы сроки восстановления теплоснабжения в Бишкеке после аварии на ТЭЦ

На полное восстановление теплоснабжения в Бишкеке после аварии на ТЭЦ уйдет 5-7 дней. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев, пишет РИА Новости.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали.

Из-за происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, а дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. В столице создан оперативный штаб для проведения работ по возобновлению отопления в домах горожан.