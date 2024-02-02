Макрон оценил эффект усталости от конфликта на Украине

Россия не может рассчитывать на усталость Европы от поддержки Украины, заявил в интервью газете Le Figaro президент Франции Эммануэль Макрон. Так французский лидер отреагировал на одобрение программы господдержки Киева на €50 млрд. News.ru

«Идея ясна: Россия не может рассчитывать на усталость со стороны европейцев в их поддержке Украины. Наша поддержка Украины с начала войны была единой и единодушной», — заявил Макрон. Lenta.ru