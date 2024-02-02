В Турции назвали последствия от присоединения Швеции к НАТО

Турция, дав согласие на присоединение Швеции к НАТО, одобрила расширение своего противника на север и восток. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Напомним, что ранее парламент Турции ратифицировал протокол о членстве Швеции в НАТО. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, который утверждает решение депутатов — его опубликовали в официальном печатном органе правительства, Resmı Gazete. Таким образом, Анкара официально ратифицировала заявку.

«Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО — это усиление угрозы расширения альянса на севере и востоке. Это не только угроза безопасности России. Но и Турции», — заявил политик.

Перинчек отметил, что западнее Турции, в Греции, расположены военные базы НАТО — они направлены против страны. Кроме того, ничего хорошего для Анкары не несут и совместные учения Вашингтона и Афин. При этом нормализации отношений Турции и США не предвидится, добавил председатель партии.