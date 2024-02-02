Жители Торонто лишились электричества из-за енота

У жителей Торонто в минувший четверг пропало электричество в связи с повреждением оборудования на станции энергетической компании. Оно пострадало из-за действий енота, передает CBC.ca.

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Речь идет об организации Toronto Hydro One. Число граждан, которые столкнулись с отключением электричества, составило порядка 7 тыс. человек. Отмечается, что пострадали граждане, живущие в центре города.

Портал уточняет, что, по данным специалистов, животное «вошло в контакт с оборудованием». Отключение электричества было кратковременным – станция восстановила его подачу в дома, говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе «Читаэнерго» сообщили, что жители ряда улиц в центре Читы лишились электричества в связи с порывом подземного кабеля. Там отметили, что в ближайшее время все потребители, попавшие под отключение, будут перезапитаны по резервным схемам электроснабжения.