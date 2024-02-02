Жители Торонто лишились электричества из-за енота
У жителей Торонто в минувший четверг пропало электричество в связи с повреждением оборудования на станции энергетической компании. Оно пострадало из-за действий енота, передает CBC.ca.
Речь идет об организации Toronto Hydro One. Число граждан, которые столкнулись с отключением электричества, составило порядка 7 тыс. человек. Отмечается, что пострадали граждане, живущие в центре города.
Портал уточняет, что, по данным специалистов, животное «вошло в контакт с оборудованием». Отключение электричества было кратковременным – станция восстановила его подачу в дома, говорится в публикации.
Ранее в пресс-службе «Читаэнерго» сообщили, что жители ряда улиц в центре Читы лишились электричества в связи с порывом подземного кабеля. Там отметили, что в ближайшее время все потребители, попавшие под отключение, будут перезапитаны по резервным схемам электроснабжения.
В середине декабря минувшего года более полумиллиона жителей России столкнулись с отключением электроэнергии из-за непогоды. По данным Минэнерго, без света остались 679 тысяч человек. Больше всего от экстремальных осадков пострадали жители Луганской Народной Республики — там обесточенными оказались 255,7 тысячи человек. Позднее ситуация была урегулирована.