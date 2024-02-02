Орбана обвинили в причастности к протестам фермеров и выборам в Польше
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, осуждающий иностранное вмешательство в дела своей страны, «по иронии судьбы не боится напрямую вмешиваться в политику других стран», пишет Financial Times.
К примеру, крайне правая французская партия «Национальное объединение» получила кредит от венгерского банка, которым управляют соратники Орбана, а протесты фермеров в Бельгии прошли при поддержке аналитического центра MCC Brussels, связанного с Орбаном.
Как отмечает FT, в руководство центра входит советник венгерского премьера — Балаж Орбан.
Также СМИ сообщали, что венгерское правительство финансировало антииммиграционную рекламу на польском языке перед прошлогодними выборами.
На декабрьском саммите ЕС Орбан наложил вето на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Однако эпического противостояния между Орбаном и 26 лидерами ЕС так и не случилось, подчеркивает FT. 1 февраля финансирование удалось согласовать.
Венгерское «балансирование на грани войны» вызвало раздражение среди лидеров ЕС, особенно у Еврокомиссии и ее президента Урсулы фон дер Ляйен.
По версии Financial Time, мало кто в Евросоюзе теперь будет питать иллюзии, что Орбан перестанет быть главным внутренним антагонистом ЕС. Орбан все еще медлит с ратификацией членства Швеции в НАТО и будет иметь множество возможностей помешать вступлению Украины в ЕС.
Источник FT, участвовавший в переговорах с Венгрией по финансированию Украины, заявил, что отношения между Орбаном и Еврокомиссией «полностью испорчены».
«Между ним и фон дер Ляйен нулевое доверие», —подчеркнул собеседник газеты.
В итоге венгерский премьер, возможно, находится в большей изоляции, чем когда-либо, но он убежден, что политика смещается вправо по обе стороны Атлантики, а это благоприятствует его целям.
По одной из версий, он всего лишь пытается заставить Брюссель выделить Венгрии деньги, которые остаются замороженными из-за опасений по поводу верховенства закона в стране и борьбы с коррупцией. Другие подозревают, что Орбан хочет пойти дальше и подорвать институты ЕС, ограничивающие его действия.