США объявили о новой стратегии по обогащению урана

США на фоне глобальных изменений в мире намерены возобновить производство высокообогащенного урана. Об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики страны Джилл Хруби, пишет ТАСС.

По ее словам, Министерство энергетики США разработало стратегию обогащения урана «для гражданских ядерных реакторов и будущих военных потребностей».

«Принимая во внимание глобальную динамику, становится ясно, что нам будет необходимо возобновить производство высокообогащенного урана в США через несколько десятилетий», — пояснила Хруби, выступая в Вашингтоне на ежегодной конференции по вопросам ядерного сдерживания.

Джилл Хруби также отметила, что США приступают к реализации новой стратегии, и обратила внимание на то, что «Китай продолжает быстрым темпом совершенствовать и расширять свой ядерный арсенал», пишет РИА Новости.

Также руководитель Национального управления ядерной безопасности обвинила Россию в «дестабилизирующем поведении».

Ранее в Пентагоне заявили о том, что мае 2023 года в распоряжении Китая было 500 полностью готовых к применению ядерных боеголовок. Это закрепило Пекин на третьем месте в списке ведущих мировых ядерных держав. При этом в 2019 году количество ядерных снарядов у КНР оценивалось в 290 боеголовок.