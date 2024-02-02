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США объявили о новой стратегии по обогащению урана

США на фоне глобальных изменений в мире намерены возобновить производство высокообогащенного урана. Об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики страны Джилл Хруби, пишет ТАСС.

США объявили о новой стратегии по обогащению урана
© legion-media.ru

По ее словам, Министерство энергетики США разработало стратегию обогащения урана «для гражданских ядерных реакторов и будущих военных потребностей».

«Принимая во внимание глобальную динамику, становится ясно, что нам будет необходимо возобновить производство высокообогащенного урана в США через несколько десятилетий», — пояснила Хруби, выступая в Вашингтоне на ежегодной конференции по вопросам ядерного сдерживания.

Джилл Хруби также отметила, что США приступают к реализации новой стратегии, и обратила внимание на то, что «Китай продолжает быстрым темпом совершенствовать и расширять свой ядерный арсенал», пишет РИА Новости.

Также руководитель Национального управления ядерной безопасности обвинила Россию в «дестабилизирующем поведении».

Ранее в Пентагоне заявили о том, что мае 2023 года в распоряжении Китая было 500 полностью готовых к применению ядерных боеголовок. Это закрепило Пекин на третьем месте в списке ведущих мировых ядерных держав. При этом в 2019 году количество ядерных снарядов у КНР оценивалось в 290 боеголовок.

В МИД Китая заверили, ни одна страна не будет находиться под угрозой применения китайского ядерного оружия до тех пор, пока не станет представлять угрозы для КНР.

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