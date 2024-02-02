Двухдневная масштабная забастовка началась в Финляндии

Жизнь в Финляндии остановилась из-за масштабной забастовки профсоюзов. Наиболее заметна она в магазинах, ресторанах и гостиницах – там пусто, передает телеканал «МИР 24».

В стране остановлен практически весь общественный транспорт. Не ходят междугородние автобусы и поезда, не летают самолеты. В связи с забастовкой крупная авиакомпания отменила около 550 рейсов. Бастуют и работники дошкольного образования, многие вынуждены остаться дома с детьми из-за закрытых детских садов. Двухдневная акция может принести ущерб финской экономике в размере не менее 360 миллионов евро.