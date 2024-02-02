Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что "бредовая" внутренняя политика ЕС привела к протестам фермеров, а не Россия . Об этом журналист сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Журналист саркастически добавил, высмеивая представления современных европейских политиков о том, что президент РФ Владимир Путин "пошел на эскалацию" в протестах фермеров ЕС.

До этого сообщалось, что во Франции несколько профсоюзов не согласились с призывом крупных фермерских организаций приостановить блокаду автодорог и заявили о продолжении акций протеста до тех пор, пока правительство не выполнит их требования.