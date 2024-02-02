США шантажируют Венесуэлу новыми санкциями

США предоставили Венесуэле время до апреля, чтобы допустить главного оппозиционного кандидата к участию в выборах. Как сообщает газета «Известия», Вашингтон грозит Каракасу новыми санкциями против нефтегазового и золотодобывающего секторов, а также отказом от смягчения ограничений, которые были согласованы в октябре прошлого года.

Рестрикции снова вступят в силу 18 апреля 2024-го года — в день, когда перестанет действовать американский закон об ослаблении санкций. Также к ним присоединятся новые — против государственной золотодобывающей компании Minerven. Предпринимателям из США, у которых есть договоры на сотрудничество с ней, Госдеп дал две недели для остановки транзакций.

Причиной решения стал отказ Каракаса допустить к президентским выборам 56-летнюю Марию Корину Мачадо, что, по мнению Вашингтона, является отходом от ранее заключенных соглашений. При этом руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер отметил, что у правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро «еще есть время, чтобы разрешить проведение свободных и честных выборов».

Однако Мадуро, скорее всего, не пойдет на отмену решения о дисквалификации Мачадо. Как считает глава Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской, для него это станет проявлением слабости в преддверии выборов. Эксперт добавил, что даже если оппозиционного политика и допустят, Соединенные Штаты не перестанут критиковать Венесуэлу за отсутствие демократии.