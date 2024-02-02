Трамп опережает Хейли в ее родном штате

Экс-глава США Дональд Трамп опережает своего основного соперника на предстоящих выборах президента бывшего американского постпреда при ООН Никки Хейли на 26%, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на данные в ходе опроса.

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Речь идет о штате Южная Каролина, который является родным для Хейли. Трамп получил 58% поддержки среди потенциальных избирателей республиканских праймериз, а Хейли — 32%. Бывший президент пользуется поддержкой большинства в Южной Каролине как среди мужчин — 62%, так и среди женщин — 54%». Семь из десяти избирателей штата также считают, что политик победит действующего президента Джо Байдена.