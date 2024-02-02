Раскрыты подробности разговора Залужного с Зеленским по вопросу его отставки

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным его отставку, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

По данным издания, их разговор состоялся 29 января. Отмечается, что в ходе беседы Зеленский объяснил, что граждане уже устали от конфликта, предоставление помощи со стороны союзников замедлилось, а такая мера может помочь освежить обстановку.

Как утверждает источник, Залужный спокойно отреагировал на свое увольнение.

«Он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», — рассказал он, добавив, что украинский лидер внимательно выслушал собеседника.