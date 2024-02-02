В Германии назвали возможных преемников Зеленского

Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшие несколько недель, сообщает «Ура.ру со ссылкой на заявление немецко-финского предпринимателя и экс-владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома.

По его словам, Зеленский проиграл борьбу за власть, его уход ожидается в ближайшее время. Отмечается, что заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита на Украину. Она присмотрелась к Залужному, Буданову, Порошенко.