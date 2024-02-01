Фицо отказался направлять Украине деньги на оружие

Конфликт на Украине не имеет военного решения, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В связи с этим, добавил он, Братислава будет предоставлять средства в фонд Евросоюза для Украины на все, помимо оружия, пишет ТАСС.

В Брюсселе в четверг, первого февраля, прошел саммит ЕС, посвященный украинскому кризису. На нем было принято решение об оказании помощи Киеву в размере €50 млрд.

Делегация Словакии заявила на саммите, отметил Фицо, что Братислава готова участвовать в финансировании Украины, согласна направить средства в фонд помощи, но все перечисленные средства должны быть направлены на что угодно, кроме оружия.

Вместе с тем, пояснил премьер, республика готова оказать помощь в разминировании территории, может направить разнообразную технику, которая не послужит дальнейшему вооружению Украины.