Десантис пообещал направить батальон Нацгвардии на помощь Техасу

Флорида отправит в Техас батальон Нацгвардии, порядка тысячи человек, для оказания помощи на границе, рассказал на брифинге губернатор штата Рон Десантис. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава штата отметил, что подразделение будет направлено в Техас в ближайшее время. Вместе с ним, добавил он, отправятся добровольцы. Власти поставили бойцам задачу помочь техасцам со строительством дополнительных заграждений на границе, уточнил губернатор.

Десантис пояснил, что Флорида желает полностью остановить вторжение на южной границе, преградить доступ мигрантам.

«Если у страны нет границы, то она не может считаться суверенной», — подчеркнул губернатор.