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Десантис пообещал направить батальон Нацгвардии на помощь Техасу

Флорида отправит в Техас батальон Нацгвардии, порядка тысячи человек, для оказания помощи на границе, рассказал на брифинге губернатор штата Рон Десантис. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава штата отметил, что подразделение будет направлено в Техас в ближайшее время. Вместе с ним, добавил он, отправятся добровольцы. Власти поставили бойцам задачу помочь техасцам со строительством дополнительных заграждений на границе, уточнил губернатор.

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Десантис пояснил, что Флорида желает полностью остановить вторжение на южной границе, преградить доступ мигрантам.

«Если у страны нет границы, то она не может считаться суверенной», — подчеркнул губернатор.

Ранее губернатор Техаса Герг Эббот одобрил ряд жестких законопроектов, направленных против бесконтрольной миграции. Кроме того, он выслал десятки тысяч беженцев в другие штаты.

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