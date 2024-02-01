Лидер хуситов дал совет Байдену

Лидер хуситов порекомендовал Байдену вспомнить о внутренней повестке
Лидер йеменского движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси сделал на брифинге ряд заявлений по ключевым проблемам международной повестки. В частности, он посоветовал президенту США Джо Байдену сосредоточиться на решении проблем Соединенных Штатов, пишет ливанский телеканал Al Mayadeen.
Абдель Малик заметил, что бойцы движения всегда готовы атаковать любое судно, направляется в сторону Израиля.
На фоне этого, отметил лидер движения, Соединенные Штаты и Великобритания оказались в сложном положении. Военные этих стран, добавил он, не смогли защитить суда, безопасность которых должны были обеспечивать.
Американцы, пояснил Абдель Малик, вместе с союзниками, попытались «под надуманными предлогами пытались поиграть мускулами», но им не удалось добиться значимых, заметных результатов.
По его словам, Йемен будет продолжать атаки на военные и гражданские корабли до тех пор, пока Израиль не выведет войска из Газы. Он отметил, что действия США не повлияют на это решение.
Абдель Малик подчеркнул, что президенту США Джо Байдену вместо того, чтобы развязывать военные конфликты по всей планете, следует заняться «кризисами своей страны и проблемами, вызванными его политикой».