Лидер хуситов дал совет Байдену

Лидер йеменского движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси сделал на брифинге ряд заявлений по ключевым проблемам международной повестки. В частности, он посоветовал президенту США Джо Байдену сосредоточиться на решении проблем Соединенных Штатов, пишет ливанский телеканал Al Mayadeen.

Абдель Малик заметил, что бойцы движения всегда готовы атаковать любое судно, направляется в сторону Израиля.

На фоне этого, отметил лидер движения, Соединенные Штаты и Великобритания оказались в сложном положении. Военные этих стран, добавил он, не смогли защитить суда, безопасность которых должны были обеспечивать.

Американцы, пояснил Абдель Малик, вместе с союзниками, попытались «под надуманными предлогами пытались поиграть мускулами», но им не удалось добиться значимых, заметных результатов.

По его словам, Йемен будет продолжать атаки на военные и гражданские корабли до тех пор, пока Израиль не выведет войска из Газы. Он отметил, что действия США не повлияют на это решение.