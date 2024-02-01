Власти Саудовской Аравии все еще рассматривают вопрос вступления в БРИКС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

В Йоханнесбурге в августе 2023 года прошел саммит БРИКС. На нем было принято решение пригласить в организацию с 1 января 2024 года ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию.

«Саудовская Аравия еще не ответила на приглашение присоединиться к БРИКС. Этот вопрос все еще находится на рассмотрении», — отметил источник.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что королевство по всем критериям «принадлежит к этой общности, бриксовской общности», сообщает ТАСС.