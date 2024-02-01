Остин признал свою неправоту в ситуации с молчанием о здоровье

Остин признал свою неправоту в ситуации со своим молчанием о здоровье
Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что поступил «неправильно», решив скрыть информацию о состоянии своего здоровья от руководства США, и принес извинения американской общественности. Его слова приводит «РИА Новости».
Выступая на пресс-конференции, Остин отметил, что хотел бы прояснить ситуацию раз и навсегда.
«Мы подошли к этому вопросу неправильно. Я подошел к этому неправильно, я должен был сообщить президенту Джо Байдену о своем онкологическом диагнозе. Я должен был рассказать об этом своей команде и американской общественности», — сказал он.
В заключение он принес свои извинения за произошедшее своим коллегам и народу США.
Напомним, что в начале января Остин, у которого в декабре 2023 года диагностировали рак простаты, был госпитализирован в Национальный центр Уолтера Рида из-за возникших после операции на простату осложнений. Его вновь прооперировали. При этом информация обо всем этом дошла до Белого дома, Конгресса и СМИ только 5 января, что привело к серьезному скандалу в стране.