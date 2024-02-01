Пашинян захотел защищать территории в пределах бывшей Армянской ССР

"У нас должна быть боеспособная армия, которой следует решить легитимную задачу: защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении. Но когда я говорю о легитимной проблеме, я имею в виду защиту территории бывшей Армянской ССР, где проходят наши границы", - отметил он. ТАСС