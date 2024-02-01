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Пашинян захотел защищать территории в пределах бывшей Армянской ССР

Еревану нужна боеспособная армия, чтобы защищать территории в пределах границ бывшей Армянской ССР. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Lenta.ru

"У нас должна быть боеспособная армия, которой следует решить легитимную задачу: защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении. Но когда я говорю о легитимной проблеме, я имею в виду защиту территории бывшей Армянской ССР, где проходят наши границы", - отметил он. ТАСС

Ранее Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется. RT на русском

Пашинян захотел защищать территории в пределах бывшей Армянской ССР
© РИА Новости
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