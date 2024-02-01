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CBS: США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на нападение на базу

Соединенные Штаты одобрили планы по нанесению ударов по объектам инфраструктуры Ирана, расположенным в Ираке и Сирии. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

CBS: США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на нападение на базу
© Flickr © The U.S. Army

В конце января база коалиции, расположенная на северо-востоке Иордании, была атакована беспилотником. Дрону удалось преодолеть защиту военного объекта и взорваться на его территории. Погибли три человека, сорок получили ранения.

Атака вызвала негодование в Соединённых Штатах. В Вашингтоне возложили ответственность за налет на проиранские группировки и предупредили, что ответные меры будут приняты в обязательном порядке.

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Источник пояснил, что операция будет продолжаться несколько дней. Целями станут «объекты и военнослужащие Ирана» на территории Ирака и Сирии.

Собеседник телеканала заметил, что при проведении операции решающим фактором станет погода, так как военные желают избежать чрезмерных жертв среди гражданского населения в условиях плохой видимости.

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