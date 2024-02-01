Вучич проинформировал Россию о новой провокации косовских властей

Сербский лидер принял российского дипломата на фоне вступления в силу решения Приштины о начале с 1 февраля "переходного периода" на территории непризнанного Косова, которое заключается в отказе от использования сербского динара и переходе на евро. Накануне глава государства также принял послов США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, по итогам переговоров с которыми Вучич отказался от выхода к прессе и воздержался от каких-либо комментариев. ТАСС