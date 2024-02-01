ЕС поддержал использование доходов от активов РФ для поддержки Киева

Помимо этого, саммит ЕС постановил увеличить бюджет сообщества на 64,6 миллиарда евро на период до 2027 года. Так, 50 миллиардов пойдут на поддержку Киева, из них 33 миллиардов евро будут получены в виде кредитов, гарантированных из бюджета ЕС, а 17 миллиарда евро — в форме безвозмездной помощи. Lenta.ru