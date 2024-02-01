ЕС поддержал использование доходов от активов РФ для поддержки Киева

Участники саммита лидеров Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева. RT на русском
Помимо этого, саммит ЕС постановил увеличить бюджет сообщества на 64,6 миллиарда евро на период до 2027 года. Так, 50 миллиардов пойдут на поддержку Киева, из них 33 миллиардов евро будут получены в виде кредитов, гарантированных из бюджета ЕС, а 17 миллиарда евро — в форме безвозмездной помощи. Lenta.ru
"Потенциальные доходы для формирования этой суммы могут генерироваться в рамках соответствующих юридических актов ЕС относительно доходов частных площадок от иммобилизованных активов ЦБ России", – говорится в заявлении. Москва24