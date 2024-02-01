В ЕС назвали условия предоставления Киеву €50 млрд

Страны Евросоюза предоставят Киеву программу помощи в размере €50 млрд при соблюдении в стране демократических принципов и прав человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию проходящего в Брюсселе саммита ЕС по украинскому кризису.

В декларации отмечается, что Украине следует и далее поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, систему верховенства закона.

Кроме того, власти страны обязаны гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам.

В документе также делается акцент на том, что при реализации программы Брюссель и Киев должны принять все соответствующие меры для защиты финансовых интересов Евросоюза. В частности, должны быть предотвращены коррупция, мошенничество при распределении денежных средств.